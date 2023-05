Kriminalität Messerangriff an Schule: Ermittler sprechen von „Zufallstat“

Der mutmaßliche Täter hat die deutsche Staatsangehörigkeit, ist in Berlin geboren und lebt auch dort, so die Staatsanwaltschaft. Laut Medienberichten wohnt er in Neukölln, nicht weit entfernt von der Schule. Aufgefallen war er schon in den Jahren zuvor - auch in der Öffentlichkeit - mit seltsamem Benehmen. Die Staatsanwaltschaft sprach von „psychisch auffälligem“ Verhalten und fügte hinzu: „Es gab keine Erkenntnisse, dass er zu Gewalttaten neigt.“