Unfall in Berlin : Messerattacke auf Unfallfahrer - Polizei sucht Angreifer

Unfall in Berlin

Berlin Ein Betonmischer erfasst in Berlin eine Radfahrerin - als sich Rettungskräfte um die Frau kümmern, wird der Unfallfahrer von einem Unbekannten attackiert. Noch weiß die Polizei wenig über das Geschehen.

Die Attacke auf den Fahrer ereignete sich, nachdem gestern eine Radfahrerin auf der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf unter dem Betonmischer eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden war. Die Ermittlungen zu der gestrigen Attacke und zum Unfallhergang dauerten an, sagte die Polizeisprecherin.

Klimaaktivisten behindern Rettungsarbeiten

Die Frau wurde in der Bundesallee von dem Betonmischer-Lastwagen überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt. Die Messerattacke auf den Fahrer ereignete sich, während sich Rettungskräfte um die Frau kümmerten. Ein am Unfall unbeteiligter Mann soll auf den Lastwagenfahrer zugegangen sein, als dieser neben der Fahrerkabine stand, und ihn unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben. Der Fahrer wurde mit einer Stichverletzung in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.