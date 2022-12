WM-Abschluss : Messi und das arabische Gewand - so politisiert der Fußball

Lusail Die Katar-WM schloss mit Bildern eines Zeichens abseits des Fußballs. Lionel Messi feiert nicht nur im Argentinien-Trikot. Und jetzt kommt die deutsche EM 2024 - ohne Politisierung?

Laustarke Empörung

„Da nimmt man dem Spieler einen ganz großen Moment“, sagte Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger in der ARD. In den sozialen Medien reichten die Reaktionen bis hin zur lautstarken Empörung. „In gewisser Weise ist es beschämend, dass sie Messi in seinem argentinischen Trikot verdeckt haben“, sagte der englische Ex-Profi Gary Lineker beim Sender BBC. Der Bischt wird im Emirat vorrangig von wichtigen Personen am Nationalfeiertag übergezogen.