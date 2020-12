Preisverleihung in Baden-Baden : Mihambo, Draisaitl und FC Bayern sind „Sportler des Jahres“

Baden-Baden Dem NHL-Topscorer Leon Draisaitl gratulierten nach der Ehrung zum „Sportler des Jahres“ auch der Verbandspräsident und der Eishockey-Bundestrainer. Zwei „Sportlegenden des Jahrzehnts“ mussten sich flachsende Worte bei der Laudatio anhören.

Die Weitspringerin Malaika Mihambo, Eishockey-Star Leon Draisaitl und der FC Bayern waren am Sonntagabend in Baden-Baden als „Sportler des Jahres“ bekanntgegeben worden - aufgrund der coronabedingten Einschränkungen ohne Applaus im Saal. „Die Veranstaltung ist nichtsdestotrotz ein würdevoller Rahmen, um das Jahr abzuschließen. Wir sind froh, dass die Ehrung trotzdem stattgefunden hat“, sagte Mihambo.

GLÜCKWÜNSCHE AN DRAISAITL: Dass die Ehrung nicht ausfiel, freute auch den Deutschen Eishockey-Bund (DEB). DEB-Präsident Franz Reindl und Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm gratulierten anschließend aus der Ferne ihrem Vorzeigesportler: „Seine Wahl zum Sportler des Jahres als Eishockeyspieler und Mannschaftssportler hat historische Dimension und krönt seine herausragenden Leistungen in der vergangenen NHL-Saison“, wurde Reindl in einer Verbandsmitteilung zitiert. Der Stürmer der Edmonton Oilers, Topscorer und wertvollster Spieler der vergangenen NHL-Saison, war aus Kanada per Videoschalte für die Preisverleihung zugeschaltet worden.