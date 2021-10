Folgen des Hochwassers : Millionen Euro für Wiederaufbau nötig

Flutopfer Brecht : Das Haus von Dieter Wenzel in Brecht wurde beim Hochwasser 2021 in der Eifel komplett zerstört und muss nun abgerissen werden. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Kirchen, Kitas, Pfarrsäle Das Bistum Trier hat eine erste Übersicht über die voraussichtlichen Wiederherstellungskosten für ihre von der Flut betroffenen Immobilien vorgelegt. Insgesamt sind nach Auskunft von Generalvikar von Plettenberg 58 Objekte betroffen.

Und zwar sowohl im Raum Trier – wie beispielsweise der Kindergarten Kordel – als auch an der Ahr.

Die Höhe der Schadenssumme liegt bei 34 Millionen Euro. Es gibt Schäden an 26 Kirchen (9,3 Millionen Euro), zwölf Pfarrheimen (3,8 Millionen Euro), acht Pfarrhäusern (3,4 Millionen Euro), neun Kindertagesstätten (16,6 Millionen Euro) und drei weiteren Immobilien (300 000 Euro). „Hier sind grob die Wiederherstellungskosten brutto kalkuliert, nachdem unsere Fachleute die Immobilien in Augenschein nehmen konnten“, sagt der Generalvikar. Aufgrund der Vorschädigung entstehende Folgeschäden, und deren Beseitigung wie etwa Schimmelschäden sind nicht Bestandteil der Kalkulation.

Die Evangelische Kirche im Rheinland geht von Schäden in Höhe von insgesamt rund 20 Millionen Euro aus. Für den rheinland-pfälzischen Gebietsanteil geht man von ungefähr 2,3 Millionen Euro Schaden aus.

Straßen, Brücken, Radwege Auf rund 250 Millionen Euro schätzt der Landesbetrieb Mobilität die Schäden an der Verkehrsinfrastruktur in der Eifel und an der Ahr. Bei Speicher wurde beispielsweise die Kylbbrücke komplett zerstört. Kordel war tagelang von der Außenwelt abgeschnitten, da alle dorthin führenden Straßen gesperrt waren. Noch Wochen nach er Flut fehlt beispielsweise in Holsthum (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ein Brückengeländer, das die Prüm beim Hochwasser weggerissen hatte. In den Landkreisen Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich gab es zeitweise 55 Straßensperrungen, im Eifelkreis Bitburg-Prüm und dem Landkreis Vulkaneifel 81. Im Bereich des LBM Cochem-Koblenz wurden unter anderem 70 Kilometer Straßeninfrastruktur und zehn Brücken komplett zerstört. Auch 29 Kilometer Radwege sind dort weggespült worden.

Heizung, Erdgas, fehlende Trocknungsgeräte Bei geschätzt 1000 Häusern und Wohnungen in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg zerstören die Wassermassen die Heizungen. In Trier-­Ehrang kann an einigen Stellen Abhilfe durch den Anschluss an das Gasnetz der Stadtwerke Trier geschaffen werden. Mitte September begannen dort Arbeiten, um das vorhandene Leitungsnetz um gut zwei Kilometer zu verlängern. Anfang 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Fehlende Heizungen machen vielen Hausbesitzern auch deshalb Probleme, weil in unbeheizten Räumen das Abtrocknen der Wände länger dauert. Trocknungsgeräte sind auch Wochen nach der Flut Mangelware. Doch nicht immer sind Gebäude zu retten. So müssen beispielsweise in Trier-Ehrang und Prümzurlay Häuser komplett abgerissen werden, da sie durch das Hochwasser zu stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind.