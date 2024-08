Feuer auf Rockfestival Mindestens 23 Verletzte bei Riesenradbrand - Experte vor Ort

Gegen 21.00 Uhr war am Samstagabend zunächst eine der 24 Gondeln des Riesenrads in Brand geraten. Dann griff das Feuer auf eine zweite Gondel über. Was genau in diesen Minuten geschah, versuchen die Ermittler noch zu klären. Nach Polizeiangaben wurden mindestens 23 Menschen verletzt - vier davon erlitten Brandverletzungen, einer zog sich eine Sturzverletzung zu. Die anderen Verletzten, darunter Ersthelfer und auch mindestens vier Polizeibeamte, wurden im Krankenhaus auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht.