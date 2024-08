Sehen und staunen Der Mini-Mond ist eines der nächsten großen Ereignisse am Himmel

Am 2. Oktober wird in Deutschland ein besonderes Himmelsereignis zu beobachten sein: der Mini-Mond. An diesem Abend wird der Mond kleiner und weniger hell am Himmel stehen als ein gewöhnlicher Vollmond. Bei klarem Himmel können Sie den Mini-Mond von überall in Deutschland aus beobachten und die Veränderung in seiner Größe und Helligkeit wahrnehmen. Hinter diesem Phänomen steckt eine einfache Ursache.