2. Liga Miroslav Klose wird neuer Trainer des 1. FC Nürnberg

Klose will in Nürnberg Großes bewegen. Er vermied es aber bei seiner Vorstellung, die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga als Nahziel zu formulieren. „Das Ziel ist es, so schnell wie möglich erfolgreich zu sein“, sagte Klose Er möge Abenteuer, aber er nannte es „vermessen, vom Aufstieg zu reden. Wir sollten die Ziele nicht zu hoch stecken.“