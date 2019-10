Extra

Nachdem Triers Bischof Stephan Ackermann diese Woche das sogenannte Umsetzungsgesetz für die neuen Großpfarreien erlassen hat, will die bistumskritische Initiative Kirchengemeinde vor Ort jetzt rechtliche Schritte gegen das Gesetz ergreifen. Die Klage sei vorbereitet, spätestens Ende nächster Woche werde sie in Rom eingereicht, kündigte Initiativensprecher Harald Cronauer im Gespräch mit unserer Zeitung an. „Wir hätten das gerne im Dialog gelöst“, sagte Cronauer, aber der Bischof habe die letzten Warnung nicht ernst genommen. Der Sprecher verteidigte noch einmal die von der Initiative in Auftrag gegebene Umfrage, laut der ein Großteil der Gläubigen im Bistum Trier die neuen Großpfarreien ablehnt. „Die Umfrage war seriös und repräsentativ“, wies Harald Cronauer die von Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg geäußerte Kritik zurück.⇥(sey)