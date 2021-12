Corona und Kinder : Mit Kinder-Impfung auf Omikron-Impfstoff warten?

Deutschland Die Impfstoffhersteller arbeiten wegen der Omikron-Variante an angepassten Vakzinen. Ist es dennoch sinnvoll, Kinder jetzt schon zu impfen? Das sagen die Experten.

Die Corona-Impfungen für Fünf- bis Elfjährige laufen in dieser Woche in Deutschland an.

Kinderärzte

Infektiologin

Kinder-Lungenfachärztin

Auch wenn viele Eltern fürchteten, dass der Schutz der Impfstoffe nicht mehr so gut sei: „Die Impfstoffe schützen sehr gut gegen die noch dominante Delta-Variante und bieten auch einen gewissen Schutz vor Omikron. Das ist in jedem Fall besser, als keinen Schutz zu haben“, sagt Oberärztin Folke Brinkmann von der Universitätskinderklinik Bochum. Sie rate eher zur Impfung als zur Infektion - und führt auch einen Nutzen für das Alltagsleben der Kinder an: Geimpfte müssten zum Beispiel nicht in Quarantäne. „Wie infektiös die neue Omikron-Variante im Endeffekt ist und wie schwer sie Kinder betrifft, ist momentan allerdings noch unklar.“