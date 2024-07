EM-Viertelfinale Mit pinken Haaren in die Reifeprüfung gegen die Furia Roja

Nagelsmann redete sein Team schon im Frühjahr stark, als die Zweifel im Land noch groß waren. „In allererster Linie will ich, dass sich die Mannschaft belohnt für das, was sie kann. Das ist mein Hauptantrieb“, sagte der Bundestrainer noch bevor der erste Ball in den EM-Stadien über den Rasen rollte. Jetzt ist es an der Zeit für Nagelsmann, dass nach 36 Jahren mal wieder ein Turnierspiel gegen die stolzen Spanier gewonnen wird; egal ob nach 90 Minuten, nach Verlängerung oder auch erst in einem dramatischen Elfmeterschießen.