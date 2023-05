Verdunkelung Mondfinsternis steht bevor: Was kann man diesen Freitag am Himmel sehen?

Sie zieht von Osten heran, ist zuerst über Australien und weiten teilen Asiens sichtbar und erreicht anschließend Afrika und Europa. Die Halbschatten-Mondfinsternis am Freitag, 5. Mai, ist ein stilles Highlight am Nachthimmel. Die Website timeanddate, die eine exakte Datenbank für aktuelle Himmelsereignisse pflegt, hat bereits ausgerechnet, wie viele Menschen die Mondfinsternis erleben können. Mehr als 6,6 Milliarden leben in Gebieten, in denen zumindest ein kleiner Schatten auf dem Mond zu sehen ist. Das sind fast 84 Prozent der Weltbevölkerung.