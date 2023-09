Hessen Mutmaßlicher Mord an Mädchen - Ermittlungen dauern an

Als die tote 14-Jährige gefunden war, sei der Mann aufgrund seiner gemachten Angaben „in den Fokus der Ermittlungen“ gerückt. Eine Durchsuchung - auch einer Wohnung, in der er sich zuvor aufgehalten hatte - habe den Anfangsverdacht bekräftigt. So sei bei ihm unter anderem das Mobiltelefon des Opfers gefunden und sichergestellt worden. Details und mögliche Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Die Menschen in Bad Emstal zeigten sich entsetzt von dem gewaltsamen Tod der Schülerin.