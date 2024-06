EM-Achtelfinale Mythos Dortmund: Füllkrug setzt auf „weiße Wand“

Bevor der DFB-Tross nach drei Bus-Reisen erstmals mit dem Flugzeug aus Nürnberg zum Spielort reiste, wurde in Herzogenaurach an den letzten Details des Dänemark-Matchplans gearbeitet. Die TV-Kameras und Foto-Objektive waren allerdings beim Abschlusstraining hauptsächlich auf einen Mann gerichtet: Antonio Rüdiger. Der Abwehrchef war nach seiner Muskelzerrung dabei, ohne Bandage am rechten Oberschenkel und ohne erkennbare Probleme. „Das Training war gut“, berichtete Nagelsmann am Abend in Dortmund. Wenn über Nacht nichts Negatives passiere, werde Rüdiger spielen können. „Im Moment wirkt er fit“, sagte der Bundestrainer.