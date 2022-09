Kriminalität : Nach Attacke am Rande des CSD in Münster: 25-Jähriger tot

Nach Attacke am Rande des CSD in Münster: 25-Jähriger tot

Menschen haben auf dem Hafenplatz in Münster eine Fahne ausgelegt, die mit bemalten Steinen beschwert ist. Ein 25-jähriger Mann, der am Samstagabend bei einer Christopher-Street-Day-Versammlung in Münster niedergeschlagen wurde, ist seinen Verletzungen erlegen. Foto: David Inderlied/dpa

Münster Ein couragierter Mann schreitet ein, als Frauen bei einer Christopher-Street-Day-Versammlung (CSD) übel beschimpft werden. Jetzt ist er tot. Die mutmaßlich queerfeindliche Tat sorgt für Bestürzung. Die Ermittler beschäftigt unterdessen die Suche nach dem Täter.

Sehr stolz sei er gewesen, der 25-Jährige, bei der Christopher-Street-Day-Versammlung am vergangenen Wochenende in Münster. „Er hat bei der Demo unser Banner getragen. Er war so glücklich wie lange nicht mehr“, so erinnert sich Felix Adrian Schäper, Vorstand des Verein Trans*Inter*-Münster, am Freitag. Wenige Stunden zuvor war bekannt geworden, dass der 25-Jährige gestorben ist.