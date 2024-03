Nationaltrikot Nach über 70 Jahren: DFB geht Adidas von der Fahne

Dass Nike jetzt - kurz vor Beginn der Fußball-EM in Deutschland - den Coup landet und bekanntgibt, stößt in Herzogenaurach sauer auf. Adidas-Konzernchef Björn Gulden hatte erst am 12. März noch stolz die bis dato geheim gehaltenen neuen Turnier-Trikots der deutschen Fußballer gezeigt, tags darauf wurden sie offiziell präsentiert. Wiederum nur ein paar Tage später reiste Nike-Chef Donahoe nach Deutschland, um den offenbar längst ausgehandelten Deal zu unterschreiben - was etwa im Netz Fragen in Sachen Timing und Stil aufwarf.