Nach Verzweiflungstat in Asyleinrichtung : Hermeskeiler Flüchtling schwebt in Lebensgefahr

Foto: Portaflug

Hermeskeil Der Flüchtling, der sich am Mittwoch in der Hermeskeiler Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) angezündet hat, schwebt offenbar in Lebensgefahr.

Der Gesundheitszustand des 34-jährigen Aserbaidschaners sei kritisch, sagte ein Sprecher der Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Der Mann habe schwere Verbrennungen davon getragen und werde in einer Spezialklinik behandelt. Er hatte sich am Mittwochnachmittag in einem Verwaltungsgebäude der Einrichtung mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und anschließend angezündet. Zeugen gelang es, das Feuer zu löschen.

Über die Hintergründe der Tat ist der ADD nach Angaben des Sprechers nichts bekannt. Nach einer Meldung des Südwestrundfunks ist der Mann verheiratet; Frau und zwei Kinder lebten aber in Aserbaidschan. Der Mann selbst sei vor drei Jahren nach Europa gekommen; bevor er nach Hermeskeil kam, sei er in Frankreich untergebracht gewesen. Er sei deswegen verzweifelt gewesen, weil er wieder nach Frankreich zurück sollte.