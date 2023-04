Bundesliga Nächster Trainerwechsel beim VfB: Hoeneß kommt für Labbadia

Labbadias Rettungsmission bei den Schwaben ist damit nach nur 120 Tagen gescheitert. Das 0:3 beim 1. FC Union Berlin am Samstag - die siebte Niederlage der Schwaben unter Labbadia in den vergangenen neun Spielen in der Meisterschaft - war zu viel. „Letztlich sind wir zu der Erkenntnis gelangt, dass wir einen neuen Impuls brauchen“, sagte Wehrle. Die „Bild“-Zeitung hatte bereits kurz nach der Partie in Berlin vom bevorstehenden Labbadia-Aus berichtet. Am Montag vermeldete zunächst der TV-Sender Sky die Trennung.