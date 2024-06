Fußball-EM Nagelsmann bringt seine Sieger-Elf auch gegen die Schweiz

Nagelsmann will als Zeichen an die Konkurrenz unbedingt mit einem weiteren Erfolg die Gruppenphase abschließen. Im Achtelfinale träfe die DFB-Auswahl dann am kommenden Samstag in Dortmund auf den Zweiten der England-Gruppe. Vier Startelf-Akteure müssen gegen die Schweizer allerdings aufpassen. Die Abwehrspieler Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Maximilian Mittelstädt sowie Mittelfeld-Abräumer Robert Andrich sind mit einer Gelben Karte vorbelastet und müssen bei einer weiteren Verwarnung ein Spiel aussetzen.