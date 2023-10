Nationalmannschaft Nagelsmanns Ansage: Mit Hummels und „Leuchten in den Augen“

Nagelmann weiß, nach den zahlreichen Enttäuschungen unter seinem Vorgänger Hansi Flick müssen jetzt Siege her, und zwar gleich in den Testpartien in Übersee gegen die USA am 14. Oktober (21.00 Uhr/RTL) in Hartford und gegen Mexiko am 18. Oktober (2.00 Uhr/ARD) in Philadelphia. Deshalb macht der 36-Jährige für sein vorerst auf zehn Monate angelegtes Bundestrainer-Projekt deutlich: Es zählen für ihn weder Meriten noch langfristige Perspektiven über die EM hinaus. Sondern nur die aktuelle Leistung und Form.