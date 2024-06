Fußball-EM Nagelsmanns Lehren vor der K.o.-Runde

Das Problem: Nagelsmann weiß erst am Dienstagabend, wer der Kontrahent sein wird. Das erschwert die Planung. Videos müssen geschnitten, Analysen gemacht werden. Schon am Mittwoch will Nagelsmann am für ihn wichtigsten Trainingstag seinen Spielern eine Taktik darlegen. „Die ganze Nacht“ müssen seine Analysten also das Material vorbereiten.