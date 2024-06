Nationalmannschaft Nagelsmanns Schweiz-Geheimnis: Döner und geschlossene Türen

Am Übungsplatz wollte der Bundestrainer am Freitag in Herzogenaurach aber in aller Ruhe seine Idee für den dritten Sieg im dritten EM-Spiel mit seiner Mannschaft einstudieren. Die taktische Formation wurde schon auf den Rasen gestellt, verriet danach der Gute-Laune-Joker Deniz Undav. Die Spieler kennen also den Schweiz-Plan frühzeitig.