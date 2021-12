Raumfahrt : Nasa-Sonde berührt als erstes Raumschiff die Sonne

USA Mit einer Sonde namens „Parker Solar Probe“ will die Nasa mehr über unser Sonnensystem erfahren. Der Flugkörper ist ungefähr so groß wie ein Kleinwagen und kann extremer Hitze und Strahlung standhalten.

Nasa-Manager Thomas Zurbuchen sprach von einem „monumentalen Moment“ und einer „bemerkenswerten Leistung“. „Dieser Meilenstein wird uns nicht nur tiefere Einsichten in die Entstehung der Sonne und ihren Einfluss auf das Sonnensystem liefern, sondern all das, was wir über unseren eigenen Stern lernen, wird uns auch mehr über Sterne im Rest des Universums beibringen.“

Zwölf Zentimeter dicker Karbonpanzer

Die im August 2018 gestartete „Parker Solar Probe“ war bereits wenige Monate später so nah an die Sonne herangekommen wie kein anderes Raumschiff zuvor. Damals war die Sonde näher als 42,7 Millionen Kilometer an die Sonne herangerückt und hatte damit den im April 1976 aufgestellten Rekord der deutsch-amerikanischen „Helios 2“-Sonde gebrochen. Seitdem näherte sich die „Parker Solar Probe“ der Sonne noch weiter und kreist nun in großen elliptischen Bahnen um sie herum.