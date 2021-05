Kirche : Neue Anlaufstelle für Missbrauchsopfer im Bistum Trier

Trier/Saarbrücken Im Bistum Trier soll künftig auch eine von der Kirche unabhängige Stelle Betroffenen von sexualisierter Gewalt Hilfe und Beratung bieten.

Das Bistum vereinbarte dazu eine Kooperation mit der Beratungsstelle Phoenix in Saarbrücken, die von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) getragen ist und in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu einem katholischen Rechtsträger steht, wie das Bistum am Freitag mitteilte.