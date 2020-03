Regierungsbeschluss : Saarland verbietet Großveranstaltungen wegen Corona

„Holiday on Ice“ in der Saarlandhalle war vom Veranstalter zunächst nicht abgesagt worden - nun soll eine Verordnung solche Events zum Schutz vor dem Coronavirus vorerst nicht mehr möglich machen. Foto: dpa/Axel Heimken

Das Saarland verbietet wegen des Coronavirus vorerst Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen. Die Landesregierung hat am Mittwoch eine allgemeine Verfügung beschlossen.

„Die Landesregierung hat mein Haus nun beauftragt, eine Anweisung an die zuständigen Behörden zu veranlassen, in der die Regelung über die Absage von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern getroffen wird“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Mittwochorgen in einer Regierungserklärung im Landtag. Nach SZ-Informationen handelt es sich um eine allgemeine Verfügung, die ab Mittwoch um 18 Uhr gelten soll – bis auf weiteres.