Start der Königsklasse Neuer und das Finale in München als „würdiger Abschluss“

Nein, mit möglichen Rücktrittsspekulationen am Saisonende, wenn sein Vertrag in München ausläuft, mag sich Neuer aktuell nicht befassen. „Ich habe es schon gesagt, dass ich nicht in die Saison starte, um am Ende auf Wiedersehen zu sagen und meine Karriere zu beenden“, sagte er. „Ich fühle mich sehr gut. Ich denke, ich bin leistungsfähig und spiele auf einem guten Niveau. Die Zeit wird zeigen, wie es um meine körperliche Verfassung steht, ob es mir Spaß macht, ob ich gebraucht werde im Verein. Und dann schauen wir mal.“