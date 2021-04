Pandemie : Nicht überall in der Region Trier wird die Notbremse gezogen

Berlin/Trier Ab sofort gelten bundesweit schärfere Vorschriften, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen hoch ist. Die Stadt Trier und der Eifelkreis bleiben von Ausgangssperren vorerst verschont.

Spahn betonte, dass die Änderungen im Infektionsschutzgesetz eine „Notbremse“ seien. Gezogen werden soll die Notbremse, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Dann dürfen Menschen ab 22 Uhr die eigene Wohnung in der Regel nicht mehr verlassen. Alleine spazierengehen und joggen sind bis Mitternacht erlaubt. Es darf sich höchstens noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre ausgenommen sind. Läden dürfen nur noch für Kunden öffnen, die einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Präsenzunterricht an Schulen soll ab einer Inzidenz von 165 meist gestoppt werden.