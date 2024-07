Fußball-EM „Nicht verdient“: EM-Endstation nach Spanien-Schock

„Wir hätten ihm gerne einen schöneren Abschied beschert, weil er es verdient hätte“, sagte Nagelsmann über Kroos. „Er ist einfach ein toller Typ mit einer außergewöhnlichen Karriere, Vorbild für viele.“ Nur muss es jetzt ohne Kroos gehen. Für die WM 2026 rief Nagelsmann etwas später am Abend den Titel als Ziel aus. „Was soll ich sagen, dass wir in der Vorrunde ausscheiden, natürlich wollen wir Weltmeister werden, das will jede Mannschaft, die teilnimmt in der Quali“, sagte der Bundestrainer.