Journalismus : Niederländischer Reporter nach Mordanschlag gestorben

Amsterdam Mehrere Schüsse treffen den niederländischen Reporter Peter R. de Vries vor knapp zehn Tagen mitten in Amsterdam. Der prominente Journalist stand schon lange im Fadenkreuz des organisierten Verbrechens.

Der prominente niederländische Kriminal-Reporter Peter R. de Vries (64) ist knapp zehn Tage nach dem Mordanschlag auf ihn in Amsterdam seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Familie am Donnerstag in Amsterdam mit.