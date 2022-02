Unwetter : Auf „Zeynep“ folgt „Antonia“ - Drohen neue Schäden? - Warnung vor Orkanböen für die Region Trier

Berlin Mehrere Tote und immense Schäden sind die Bilanz der vergangenen Sturmtage. Wirklich Ruhe soll erst am Dienstag einkehren - zuvor erfasst Sturmtief „Antonia“ Deutschland. Für die Region Trier gibt es für Sonntagabend eine Vorwarnung vor Orkanböen.

Sturm und kein Ende: Mit „Antonia“ bringt in der Nacht auf Montag ein weiteres Sturmtief vor allem im Nordwesten und Westen teils orkanartige Böen. Erst ab Montagabend beruhige sich das Wetter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach.

Für die Region Trier hat der Deutsche Wetterdienst eine Vorwarnung vor Orkanböen herausgegeben. Demnach ist am Sonntagabend von 22 Uhr bis 3 Uhr mit Orkanböen und weiterhin bis 6 Uhr noch mit schweren Sturmböen zu rechnen. Laut DWD nimmt wird es bereits im Lauf des Sonntags von Westen her immer stürmischer mit Böen zwischen 55 und abends bis zu 85 km/h auch im Flachland, in exponierten Lagen bis zu 95 km/h.

Orkantief „Zeynep“ : Baum stürzt in Traben-Trarbach auf Haus – Wo die Feuerwehr in der Region Trier im Einsatz war (Update/Fotos)

Gefahr geht von Bäumen aus

Besondere Gefahr geht zudem von Bäumen aus, wie DWD-Experte Adrian Leyser erklärte: Schon durch die vorangegangenen Stürme in Mitleidenschaft gezogene und in stark aufgeweichtem Boden stehende Bäume könnten leicht umstürzen.

Am Morgen sollte die Kaltfront das Alpenvorland erreichen. In den vergangenen Tagen hatten die Orkantiefs „Ylenia“ und „Zeynep“ tödliche Unfälle und immense Schäden verursacht. Wegen der Räumung umgestürzter Bäume und beschädigter Oberleitungen müssen Bahnreisende vor allem im Norden Deutschlands weiter mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Bis mindestens Montagnachmittag werde es starke Beeinträchtigungen geben, teilte die Bahn mit.

Hohe Versicherungsschäden

Versicherte Schäden sind ausschließlich die Schäden, die am Ende auch von einem Versicherer übernommen werden. Die Gesamtschäden sind bei Stürmen und anderen Naturkatastrophen in aller Regel höher, zum Teil ganz erheblich.

Sturmtief „Ylenia“ hatte von Mittwoch an gewütet, mindestens drei Menschen waren bei Unfällen gestorben. „Zeynep“ hatte darauf folgend zum Start ins Wochenende für Sturmflut im Norden, Ausfälle im Bahnverkehr und Unfälle auf den Straßen gesorgt. Mindestens drei Menschen starben in Deutschland. Hamburg erlebte erstmals seit 2013 wieder eine sehr schwere Sturmflut mit mehr als 3,5 Metern über dem mittleren Hochwasser. In der Hansestadt stürzten zudem bei einem viergeschossigen Wohnhaus Teile der Fassade ein, in Bremen krachte ein 55 Meter großer Baukran in ein im Rohbau befindliches Bürogebäude. In Bad Zwischenahn (Niedersachsen) kippte eine rund neun Meter hohe Fichte auf ein Klinikgebäude, verletzt wurde niemand. Die Nordseeinseln Wangerooge und Langeoog büßten erhebliche Teile ihres Badestrandes ein.