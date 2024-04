Baden-Württemberg Norovirus nach Besuch von Stuttgarter Frühlingsfest

Bei der Hygiene und beim Essen habe es zu keiner Zeit Beanstandungen gegeben, so Maier gegenüber der Zeitung weiter. „Wir werden auf das Strengste kontrolliert.“ Die Stadt stehe mit Maier in Kontakt und habe die Hygienemaßnahmen bereits verschärft. „Was in unserer Macht steht, tun wir“, wurde der Festwirt weiter zitiert. Das Zelt darf aber geöffnet bleiben, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Der Betreiber sei sehr kooperativ.