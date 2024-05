Formel 1 Norris düpiert Verstappen - Siegpremiere in Formel 1

Formel-1-Überraschung in Miami: McLaren-Jungstar Lando Norris hat Weltmeister Max Verstappen düpiert und erstmals in seiner Karriere einen Grand Prix gewonnen. Der Brite nutzte in der Hitze von Florida eine günstige Safety-Car-Phase, übernahm zur Rennmitte die Führung und gab sie bis ins Ziel nicht mehr her.