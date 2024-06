2. Liga Nürnberger Trainer-Coup mit Klose: „Ich mag Abenteuer“

Und nun saß Klose 13 Tage vor dem Trainingsstart der „Club“-Profis plötzlich auf dem FCN-Podium an der Seite des ebenfalls neuen Sportvorstandes Joti Chatzialexiou. Der 47-Jährige kennt Klose bestens aus seiner Zeit beim DFB und setzt auf die Strahlkraft des ehemaligen Stürmerstars Klose in der Stadt und der Region, in der Mannschaft und bei der Verpflichtung neuer Spieler. „Ich möchte die Leute mitreißen. Da passt der Miro wie die Faust aufs Auge“, sagte Chatzialexiou. Mit Volldampf geht es jetzt an den Bau des FCN-Kaders.