2. Liga Nur Remis: FC St. Paulis gestiegene Ansprüche gegen den HSV

Dass das 110. Hamburger Stadtderby noch lange in Erinnerung bleibt, liegt an HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes. Sein „Slapstick“-Eigentor (HSV-Trainer Tim Walter) war ein weiterer der zahlreichen besonderen Momente in der langen Geschichte des emotionsgeladenen Duells gegen den FC St. Pauli. In Erinnerung bleiben wird den HSV-Fans auch, dass ihre Mannschaft nach dem 0:2-Halbzeitrückstand Moral bewies und beim Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga im Schneegestöber noch ein 2:2 erreichte.