Kriminalität Obdachloser starb an Messerstichen - Jugendliche in U-Haft

In Horn-Bad Meinberg sind die Ermittler den Jugendlichen durch die Aufnahmen auf die Spur gekommen, die die mutmaßlichen Täter bei der Tat gemacht und dann verbreitet haben sollen. Pfarrer Zizelmann sieht viele Dimensionen der Betroffenheit. Neben Freunden und Angehörigen des Opfers denkt er an Schüler, die das Video möglicherweise gesehen haben und auch an die Familien der Tatverdächtigen. Mit Blick auf das Internet und soziale Netzwerke mahnt er, dass das eine Situation sei, in der sich auch leicht Hass und Hetze breit machen könnten. „Man sollte sich in der Trauer nicht auseinander bringen lassen“, sagt er.