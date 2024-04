Dänemark Offene Fragen nach dem Brand in Kopenhagen

Et lille lys i mørket. Her til morgen overrakte en af de fantastiske gutter fra beredskabet mig toppen af det ikoniske dragespir, som havde overlevet flammerne og det lange fald. Det gav en snært af håb. For det skal igen komme til at pryde vores smukke arbejdsplads og København. pic.twitter.com/cbxYiTVzZx