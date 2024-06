Fußball-EM Ohne Mbappé: Frankreich-Nullnummer gegen Niederlande

Trotz Maske und Training reichte es für Mbappé dann doch nicht zu einem Einsatz, was auch einen Umbau der Mannschaft nach dem 1:0 gegen Österreich erforderte. Trainer Didier Deschamps schickte also Antoine Griezmann, diesmal auch der Kapitän, noch weiter in den Angriff. Flankiert wurde der Edeltechniker von den beiden ehemaligen Bundesliga-Profis Marcus Thuram und Ousmane Dembélé.