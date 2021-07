Sommerspiele in Tokio : Olympia-Schnellstart mit zwei Medaillen - Gibt „Rückenwind“

Tokio Die Olympischen Spiele in Tokio werden keine Geduldsprobe. Bereits am zweiten Wettkampftag mit Entscheidungen holt das Team Deutschland zwei Bronzemedaillen. Vor fünf Jahren erlebte es noch einen Fehlstart.

Das deutsche Olympia-Team ist bei den Tokio-Spielen erfolgreicher als in Rio aus den Startlöchern gekommen. Mit dem Gewinn von zwei Bronzemedaillen am zweiten Wettkampftag wurde eine Fehlstart-Debatte wie vor fünf Jahren im Keim erstickt.

„Für das Team D ist es ein schönes Auftakt-Wochenende gewesen. Zählbares verleiht immer Rückenwind“, sagte Teamchef Alfons Hörmann. Bei den Rio-Spielen 2016 war Deutschland an den ersten drei Tagen ohne Medaille geblieben. „Es wird aber naturgemäß weitere Chancen für Höhen und Tiefen geben“, so Hörmann.

Gefeiert werden konnten zunächst die beiden Medaillengewinne der Wasserspringer und Bogenschützen innerhalb von einer Stunde. „Das ist das, wofür wir fünf Jahre trainiert haben“, sagte Tina Punzel nach dem Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett mit Lena Hentschel an ihrer Seite. „Superschön und gar nicht in Worte zu fassen“, fügte sie happy hinzu. Zuletzt hatten in dieser Disziplin Ditte Kotzian und Heike Fischer 2008 in Peking ebenfalls Bronze geholt.