Nationalmannschaft : One-Love-Eklat stört Flicks WM-Plan - Bierhoff: „Zensur“

Al-Shamal Hansi Flick wollte Nebengeräusche vermeiden. Kurz vor WM-Start sorgt das FIFA-Diktat zur Kapitänsbinde auch beim DFB-Team für Lärm. Der Bundestrainer steht vor kniffligen sportlichen Entscheidungen.

„Es fühlt sich schon stark nach Zensur an“

Nicht auf dem Rücken der Spieler austragen

Die erste Aufgabe Japan ist schwer genug

Flick denkt ein Turnier nicht vom Ende her, wie Löw 2018, als dieser die Gruppenphase mit den Gegnern Mexiko (0:1), Schweden (2:1) und Südkorea (0:2) als Durchlaufstationen betrachtete. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellte. Verteidiger Niklas Süle erinnerte auch an das Scheitern vor vier Jahren in Russland. Es sei wichtig, „dass wir auf Knopfdruck da sind. Wir haben einiges gutzumachen“, sagte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund.

Wie auch die Müller-Frage. Flick will nach dem schmerzhaften Aus für Timo Werner einen zentralen Angreifer, der in Bewegung ist, der den Gegner anläuft und Räume öffnet. Keiner verkörpert diese Qualitäten so gut wie Müller. Doch ist der 33-Jährige, der seit 2010 schon zehn WM-Tore schoss und damit so viele wie kein anderer WM-Spieler in Katar, nach seiner Münchner Herbstauszeit und den multiplen Wehwehchen tatsächlich turnierfit? Flick versicherte, Müller werde „so gut vorbereitet wie noch nie“ in eine WM gehen. Bluff? Oder Realität? Müller twitterte am Montag auf Englisch: „Zurück. Bereit für die WM.“