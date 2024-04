Religiöse Bräuche Das Opferfest hat begonnen: Was feiern Muslime in diesen Tagen?

Das Opferfest dauert immer vier Tage lang und beginnt am zehnten Tag des letzten Monats im islamischen Kalender. Da sich dieser Kalender am Mond orientiert, verschiebt sich der Termin jedes Jahr um elf Tage nach vorne. Das Opferfest wandert somit auf lange Sicht auch durch alle Jahreszeiten. Das Opferfest 2024 beginnt am 16. und endet am 20. Juni.