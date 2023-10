Nationalmannschaft Optimismus „Made in USA“: Nagelsmann gibt EM-Versprechen

Für Sportdirektor Rudi Völler hat auch der „Glücksfall“ Nagelsmann eine steile Lernkurve hingelegt. „Er weiß jetzt, was es heißt, Bundestrainer zu sein nach diesen beiden Spielen“, sagte der einstige Teamchef. Von den von Völler erwähnten „Wochen zum Durchatmen“ bis zu den nächsten EM-Härtetests gegen die Türkei am 18. November in Berlin und in Wien gegen Österreich drei Tage darauf will Nagelsmann aber garantiert nichts wissen. Man solle „schon in der Lage sein, die Spiele im November zu gewinnen“, sagte er.