Arbeitsmarkt Ostdeutschland zeigt auf: Fachkräftemangel immer schlimmer

Dabei offenbart die Statistik nicht nur ein Kuriosum. Die Wirtschaft im Freistaat Thüringen profitiere überdurchschnittlich vom Zuzug ausländischer Arbeitskräfte, schilderte Nahles. Bereits seit 2017 ist dort der Aufwuchs der Beschäftigung ausschließlich auf Menschen zurückzuführen, die keinen deutschen Pass haben. In Gesamtdeutschland ist dies erst seit 2023 so. „Natürlich auch mit Blick auf die Wahlen am Sonntag der Hinweis, dass wir gerade in diesen Ländern attraktiv bleiben müssen, für Menschen, die aus anderen Ländern zuwandern und deswegen auch eine Kultur der Offenheit und der Vielfalt und des Willkommens sehr wichtig ist“, sagte Nahles. In Thüringen und Sachsen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt, die Umfragen sehen starke Ergebnisse für die AfD voraus, die den Zuzug von Ausländern eindämmen will.