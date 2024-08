Totschlag und Brandstiftung Palliativarzt soll vier Menschen in Berlin getötet haben

Am 8. Juli soll er den Angaben zufolge dann eine 76-Jährige in deren Wohnung in Neukölln getötet haben. Hier sei ihm der Versuch, ein Feuer zu legen, missglückt. Der Mann habe daraufhin Angehörige der Frau informiert und behauptet, er stünde vor der Wohnung und sie reagiere nicht auf sein Klingeln. Die beiden weiteren Opfer, eine 72 Jahre alte und eine 94-jährige Frau, lebten ebenfalls in Neukölln sowie im Berliner Ortsteil Plänterwald.