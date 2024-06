Nationalmannschaft Party-Time nach Auftaktspaß: Nagelsmann sieht nur Gewinner

Nagelsmann wollte auch gar nicht in die Rolle des Bedenkenträgers oder Mahners schlüpfen. Laufen lassen, ist seine Devise im tatsächlichen wie übertragenen Sinne. Der Samstag war für den Bundestrainer im Glückszustand aber auch ein bisschen zur Besinnung da. Es sei „ein Tag, an dem ich die Spieler in Ruhe lasse, was Ansprachen angeht und dann bereiten wir uns wieder vor und versuchen, ein ähnlich gutes Spiel zu machen“, sagte er mit Blick auf die nächste Aufgabe Ungarn am Mittwoch (19.00 Uhr/ARD/MagentaTV) in Stuttgart.