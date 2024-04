Religion und Tradition Das jüdische Pessach und seine Bräuche: Darum wird das Fest gefeiert

Der Knochen mit dem Fleisch soll an das Pessachopfer, das Opferlamm, erinnern. Eier werden einerseits als Symbol des Lebens gedeutet und sind andererseits auch ein Zeichen der Trauer. Die übrigen Speisen beziehen sich auf die Knechtschaft der Juden in Ägypten. Das Salzwasser, in das die Erdfrüchte getaucht werden, erinnert an die vergossenen Tränen. Mit dem Bitterkraut wird an die bitteren Leiden gedacht und das braune Fruchtmus erinnert an den Lehm, aus dem die Israeliten Ziegel herstellen mussten.