Flugzeugunglück : Philippinisches Militärflugzeug mit 92 Insassen abgestürzt

Manila Dutzende Soldaten sind auf den Philippinen unterwegs zu einem Einsatz gegen Rebellen, als ihr Flugzeug bei der Landung abstürzt. Mindestens 17 Menschen sterben. Es gibt viele Verletzte und Vermisste.

Neben 84 Passagieren befanden sich drei Piloten und fünf Crew-Mitglieder in der Transportmaschine, als diese am Vormittag (Ortszeit) bei der Ankunft in Patikul auf der Insel Jolo die Landebahn verpasste. Bei dem Versuch, wieder durchzustarten, sei sie abgestürzt und in Flammen aufgegangen, wie Militärsprecher Cirilito Sobejana erklärte. Auch vier Zivilisten sollen verletzt worden sein. Dutzende Insassen wurden noch in den Trümmern vermisst.