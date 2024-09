Raumfahrt „Polaris Dawn“-Weltraumspaziergang erneut verschoben

Dass jeweils so viel Zeit zwischen den anvisierten Startfenstern liege, sei nicht verwunderlich, erklärte der ehemalige Astronaut Ulrich Walter. Grund sei, dass die Kapsel sich in einer hoch elliptischen Bahn befinde. „Vom erdfernsten Punkt in 700 Kilometern Höhe steigt sie herab auf ihren erdnächsten Punkt in 200 Kilometern Höhe, um dann wieder auf 700 Kilometer aufzusteigen.“ Weil der Weltraumspaziergang nur am erdfernsten Punkt stattfinden solle - „da sieht man am meisten von der Erde“ - verschiebe sich der Ausstieg um jeweils 100 Minuten.