Sicherheit : Politiker: Mehr Bundespolizei auf Bahnhöfen – auch in der Region

Trier Nach tödlicher Attacke auf Achtjährigen: Minister Seehofer warnt vor Hetze gegen Ausländer.

Am Tag nach dem tragischen Tod eines Achtjährigen am Frankfurter Hauptbahnhof geht der Betrieb am Trierer Hauptbahnhof normal weiter. Von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen – etwa durch mehr Bundespolizisten – an den Gleisen ist auf den ersten Blick nichts zu erkennen. Auch die Reisenden, die an den Bahnsteigen warten, verhalten sich offenkundig nicht anders als vor der Tat in Frankfurt. Eine ältere Dame ist an diesem Nachmittag mit ihren Enkeln im Trierer Bahnhof unterwegs, auf der Suche nach dem richtigen Gleis. Als die Frau am Informationsschalter in der Bahnhofshalle nachfragt, stehen die beiden Kinder zunächst allein am Bahnsteig – von besonderer Angst ist hier nichts zu spüren.