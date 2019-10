Hinweise auf Sekte : Polizei: Auch Vater der isolierten Familie festgenommen

Amsterdam Im rätselhaften Fall der isolierten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden ist nun auch der 67 Jahre alte Vater festgenommen worden.

Er werde der Freiheitsberaubung, Misshandlung und Geldwäsche verdächtigt, teilte die Polizei am Donnerstagabend in Assen in der ost-niederländischen Provinz Drenthe mit. „Wir haben den Vater festgenommen“, bestätigte eine Polizeisprecherin. Weitere Angaben wurden vorerst nicht gemacht.