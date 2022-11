Polizei: Fünf Tote bei Schüssen in US-Nachtclub

Colorado Springs In den USA haben fünf Menschen nach Schüssen in einem Nachtclub ihr Leben verloren.

Bei Schüssen in einem Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs sind fünf Menschen getötet und 18 verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) mit.